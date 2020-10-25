Полиция: из-за нарушений на выборах поступило уже более 2 тыс. заявлений, открыто 25 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В день местных выборов, 25 октября, по состоянию на 14 часов полиция по Украине зафиксировала 2162 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по 25 фактам возбуждены уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Нацполиции.
"Всего в настоящее время в полицию поступило 2162 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по состоянию на 14:00 в Киеве зафиксировано 257 сообщений, в Киевской области - 238, Днепропетровской - 176, Донецкой - 164, Запорожской - 125, Львовской - 119, Харьковской - 112, Полтавской - 108, Одесской - 101, Черкасской - 86, Херсонской - 84, Винницкой - 74, Сумской - 62, Ровенской - 59, Закарпатской - 58, Кировоградской - 54, Николаевской - 50, Хмельницкой - 49, Черниговской - 43, Луганской - 35, Тернопольской - 32, Ивано-Франковской - 28, Волынской - 25, Житомирской - 14, Черновицкой - 9.
По данным полиции, сообщения касались следующих событий: нарушение порядка ведения агитации - 493, агитация в день выборов - 288, нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации - 101, нарушение тайны голосования - 98, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 65, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 49.
"В настоящее время полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений. По 25 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - отмечается в сообщении.
Напомним, полиция составила административный протокол за хулиганство на активистку Femen, которая обнажилась на избирательном участке, где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой.