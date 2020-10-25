В ЦИК обнародовали явку избирателей по регионам Украины: самая высокая в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей по регионам на местных выборах. Так, самая высокая явка наблюдается в Одесской области, наименьшая - в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Явка избирателей на местных выборах 2020 года по состоянию на 13:00. Данные ориентировочные", - говорится в сообщении.
Явка избирателей на местных выборах в регионах:
- Винницкая область - 17,2%
- Волынская область - 17,0%
- Донецкая область - 22,1%
- Житомирская область - 18,3%
- Закарпатская область - 15,3%
- Ивано-Франковская область - 14%
- Кировоградская область - 18,6%
- Николаевская область - 15,5%
- Полтавская область - 16,6%
- Сумская область - 15,7%
- Тернопольская область - 17,0%
- Харьковская область - 15,5%
- Черкасская область - 17%
- Черновицкая область - 14%
- Черниговская область - 20,1%
- Луганская область - 18%
- Одесская область (без г.. Одесса) - 26%
- Тернопольская область - 17%
- Херсонская область - 16,7%
- Киевская область - 15,6%
- Киев - 16,2%
Напомним, по состоянию на полдень 25 октября 2020 года явка на местных выборах составила 13,5%.