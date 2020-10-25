ОПОРА: явка на местных выборах на 16:00 составляет 27%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине на местных выборах явка на 16:00 по всей стране составляет 27%. Таковы данные Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.
"Явка на 16:00 по всей стране составляет 27%. Погрешность - 0,84%", - говорится в сообщении.
В ОПОРЕ также напомнили, что в это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%.
Ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей по регионам на местных выборах по состоянию на 13:00. Так, самая высокая явка наблюдается в Одесской области, наименьшая - в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Добавим, что в день местных выборов, 25 октября, по состоянию на 14 часов полиция по Украине зафиксировала 2162 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом, по 25 фактам возбуждены уголовные производства.