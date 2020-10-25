Екзит-пол у Києві: перший Кличко, але буде другий тур
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Результати екзит-полу, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, показують відрив чинного мера Віталія Кличка від інших кандидатів на посаду міського голови, однак другий тур виборів все ж буде, передає кореспондент УНН.
Віталій Кличко – 47,8%
Олександр Попов – 8,6%
Сергій Притула – 8,3%
Ірина Верещук – 8%
Олексій Кучеренко – 6,3%
Андрій Пальчевский – 4,5%
В ході проведення дослідження було опитано 10 400 респондентів на ста дільницях, похибка не більше 1%.
Нагадаємо, о 20:00 в Україні закрились виборчі дільниці.
Як повідомляв УНН, за даними ОПОРИ, явка на місцевих виборах на 16:00 становить 27%.