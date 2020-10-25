Екзит-пол у Києві: перший Кличко, але буде другий тур

Віталій Кличко – 47,8%

Олександр Попов – 8,6%

Сергій Притула – 8,3%

Ірина Верещук – 8%

Олексій Кучеренко – 6,3%

Андрій Пальчевский – 4,5%

В ході проведення дослідження було опитано 10 400 респондентів на ста дільницях, похибка не більше 1%.

Нагадаємо, о 20:00 в Україні закрились виборчі дільниці.

Як повідомляв УНН, за даними ОПОРИ, явка на місцевих виборах на 16:00 становить 27%.