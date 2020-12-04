Закон об "особом статусе Донбасса", скорее всего, продлят - Разумков

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 38963 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 59277 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 72174 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 85461 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111759 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113748 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125927 просмотра

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, скорее всего, будет продлен до 2021 года. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "НАШ", передает УНН.

"Я думаю, пролонгация возможна. На сегодня таких инициатив пока еще нет, но теоретически, они могут появиться в ближайшее время. Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали изменения в этот закон. Они были лишь в том, что менялся год. Скорее всего, будет изменение на 2021 год. Другие изменения, я думаю, малореалистичные. Пройти этот вопрос надо будет быстро, и это возможно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится такая инициатива", - сказал Разумков.

Любые другие законодательные инициативы, в том числе связанные с "формулой Штайнмайера", также не фиксировались аппаратом ВР, сказал он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украинский парламент не будут закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины.

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