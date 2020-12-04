Закон об "особом статусе Донбасса", скорее всего, продлят - Разумков

"Я думаю, пролонгация возможна. На сегодня таких инициатив пока еще нет, но теоретически, они могут появиться в ближайшее время. Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали изменения в этот закон. Они были лишь в том, что менялся год. Скорее всего, будет изменение на 2021 год. Другие изменения, я думаю, малореалистичные. Пройти этот вопрос надо будет быстро, и это возможно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится такая инициатива", - сказал Разумков.

Любые другие законодательные инициативы, в том числе связанные с "формулой Штайнмайера", также не фиксировались аппаратом ВР, сказал он.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украинский парламент не будут закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины.