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Окупанти досі блокують рух через п’ять КПВВ на Донбасі - ДПСУ

Київ • УНН

 • 11419 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російські збройні формування продовжують блокування руху людей через дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду “Щастя”, “Золоте”, “Гнутове”, “Майорське”, “Мар’їнка”. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДПСУ.

“Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ "Станиця Луганська“ до тимчасово окупованої території України — 5603 особи, на контрольовану територію — 5078 осіб”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що через КПВВ “Новотроїцьке” — 209 громадян та 36 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 112 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

“Серед заблокованих окупантами дорожніх коридорів лише через контрольний пункт “Мар’їнка” поодинокі громадяни здійснювали спробу перетину лінії розмежування до тимчасово окупованої території. Всі вони були невдалими, людей представники окупаційної влади повернули у зворотному напрямку. Всього російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 14 громадян, з яких 9 навпроти КПВВ “Станиця Луганська”, 2 навпроти КПВВ “Новотроїцьке” і 3 навпроти КПВВ “Мар’їнка”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, упродовж тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями доправлено гуманітарні вантажі.

“Так, через КПВВ "Новотроїцьке“ проїхало 9 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста та 3 вантажних автомобілі від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові і гігієнічні набори, офісне приладдя, будівельні матеріали, побутову хімію та медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 157 тонн”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестович, процес реінтеграції окупованих територій Донбасу вже йде, а процес деокупацію набагато складніше.

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