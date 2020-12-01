Росія продовжує блокувати роботу КПВВ на Донбасі — Арестович

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 83667 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 144974 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 93093 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 321253 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 164394 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 139529 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193437 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 122723 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107681 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104521 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 121957 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 122902 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 32656 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 139596 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 63472 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 64248 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 83661 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 144963 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 140323 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 321241 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 16694 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 18703 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 25829 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 33194 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 123433 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Росія продовжує блокувати роботу КПВВ на Донбасі — Арестович

Київ • УНН

 • 16507 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Росія продовжує блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на Донбасі, незважаючи на зусилля української сторони і вмовляння ОБСЄ. Про це в ефірі ТК “Дім” розповів речник української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає УНН.

Росія продовжує блокувати роботу КПВВ на Донбасі — Арестович

“В Щасті на КПВВ відкрили ЦНАП — 80 адміністративних послуг, відкрили відділення Ощадбанку, яке дві тисячі клієнтів може прийняти. Ми зробили зелений коридор, який дозволяє малорухливим пенсіонерам пройти поза чергою і отримати послуги. Російська сторона їх не випускає”, — говорить Арестович.

За його словами, на поведінку Росії щодо відновлення роботи КПВВ на Донбасі намагався вплинути представник ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Тоні Фріш, але поки безуспішно.

“Перша ж сім’я з дітьми та валізами, коли 10 листопада відкрилося КПВВ в Щасті, пройшла три кілометри, потім розвернулася і пішла назад. Люди готові ходити по обидва боки, тому що є нагальні проблеми — економічні, соціальні, родинні. Навіть оформлення документів в ЦНАП — це питання спадщини, питання власності, отримання свідоцтва про народження або смерті. У ЦНАП все це готові робити, і такі ЦНАП будуть відкриті до Чонгара на всіх КПВВ. Але росіяни не випускають людей, відмовляються це робити”, — розповів Арестович.

Як повідомляв УНН, за словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестович, процес реінтеграції окупованих територій Донбасу вже йде, а процес деокупацію набагато складніше.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46