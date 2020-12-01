Росія продовжує блокувати роботу КПВВ на Донбасі — Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Росія продовжує блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів (КПВВ) на Донбасі, незважаючи на зусилля української сторони і вмовляння ОБСЄ. Про це в ефірі ТК “Дім” розповів речник української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає УНН.
“В Щасті на КПВВ відкрили ЦНАП — 80 адміністративних послуг, відкрили відділення Ощадбанку, яке дві тисячі клієнтів може прийняти. Ми зробили зелений коридор, який дозволяє малорухливим пенсіонерам пройти поза чергою і отримати послуги. Російська сторона їх не випускає”, — говорить Арестович.
За його словами, на поведінку Росії щодо відновлення роботи КПВВ на Донбасі намагався вплинути представник ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Тоні Фріш, але поки безуспішно.
“Перша ж сім’я з дітьми та валізами, коли 10 листопада відкрилося КПВВ в Щасті, пройшла три кілометри, потім розвернулася і пішла назад. Люди готові ходити по обидва боки, тому що є нагальні проблеми — економічні, соціальні, родинні. Навіть оформлення документів в ЦНАП — це питання спадщини, питання власності, отримання свідоцтва про народження або смерті. У ЦНАП все це готові робити, і такі ЦНАП будуть відкриті до Чонгара на всіх КПВВ. Але росіяни не випускають людей, відмовляються це робити”, — розповів Арестович.
Як повідомляв УНН, за словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестович, процес реінтеграції окупованих територій Донбасу вже йде, а процес деокупацію набагато складніше.