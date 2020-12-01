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Повернення Донбасу складається з двох процесів — Арестович

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Повернення Донбасу складається з двох процесів — реінтеграції і деокупації, при цьому процес реінтеграції окупованих територій вже йде. Про це в ефірі ТК “Дім” розповів речник української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, передає УНН.

“Реінтеграція вже йде — це боротьба за уми і серця, відкриття КПВВ з нашого боку, відкриття Центрів надання адміністративних послуг, ми платимо 620 тисячам людей пенсії... Ця робота ведеться постійно”, — говорить Арестович.

За його словами, для повернення окупованих територій Донбасу “повинні скластися чотири рамки” — зовнішньополітична, внутрішньополітична на підконтрольних Україні і на тимчасово окупованих територіях, і готовність армії.

“Повернення дипломатичним шляхом виходить тоді, коли три будь-які рамки зійшлися — однією будь-якою можна знехтувати. Азербайджан два роки готував це все. Вони продемонстрували блискуче пакетне рішення військового конфлікту. Але є велика проблема. В Азербайджані є єдність суспільства, яке досягнуто в тому числі внутрішніми комунікаціями. Навіть опозиція президента Алієва підтримала його на час конфлікту в Карабаху... У нас — демократична країна... У нас ніколи не буде повної підтримки суспільства, за моєю оцінкою, будь-якої зовнішньополітичної нашої дії, завжди буде частина проти, а тим більше — якщо мова йде про військову операцію або військово-дипломатичних діях”, — вважає Арестович.

Експерт переконаний, що для повернення Донбасу і Криму вкрай важлива роль стратегічних комунікацій з українським суспільством, і Україні в цьому відношенні доведеться зробити набагато більше, ніж зробив Азербайджан в період конфлікту в Нагірному Карабасі, щоб виробити єдину політику.

Як повідомляв УНН, на думку експертів, конфлікт в Нагірному Карабаху пов’язаний з Донбасом і Кримом.

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