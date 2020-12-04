Оккупанты до сих пор блокируют движение через пять КПВВ на Донбассе - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Российские вооруженные формирования продолжают блокирование движения людей через дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГПСУ.
"В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ "Станица Луганская" к временно оккупированной территории Украины - 5603 человека, на контролируемую территорию - 5078 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что через КПВВ "Новотроицкое" - 209 граждан и 36 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированного Донецка, в то же время 112 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.
"Среди заблокированных оккупантами дорожных коридоров только через контрольный пункт "Марьинка" одиночные граждане осуществляли попытку пересечения линии разграничения к временно оккупированной территории. Все они были неудачными, людей представители оккупационной власти вернули обратно. Всего российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 14 граждан, из которых 9 напротив КПВВ "Станица Луганская", 2 напротив КПВВ "Новотроицкое" и 3 напротив КПВВ "Марьинка", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на протяжении недели к временно оккупированной территории Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы.
"Так, через КПВВ "Новотроицкое" проехало 9 грузовиков от Международного комитета Красного Креста и 3 грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые и гигиенические наборы, офисные принадлежности, строительные материалы, бытовую химию и медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 157 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним, по словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, процесс реинтеграции оккупированных территорий Донбасса уже идет, а процесс деоккупации гораздо сложнее.