Голова НАЗК закликав Зеленського ветувати "компромісний" законопроект про брехню у деклараціях

У листі Олександр Новіков зазначає, що цей законопроект не передбачає позбавлення волі для осіб, які умисно не подають е-декларацію або умисно не зазначають у ній недостовірні відомості. Таким чином, ці діяння Верховна Рада визнає не злочинами, а кримінальними проступками. Тобто, корупціонера можуть взагалі звільнити від відповідальності у випадку щирого каяття.

“Переведення” зазначених діянь з категорії злочинів до категорії кримінальних проступків надає можливість, сплативши штраф, не подати декларацію та приховати набуте в корупційний спосіб майно“, — зазначає Олександр Новіков.

Голова НАЗК закликав Президента України накласти вето на законопроект.

“У зв’язку з наведеним просимо застосувати до вказаного Закону право вето відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституції України”, — підсумував Голова НАЗК.

Нагадаємо, 4 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроект 4460-д. Він відновлює кримінальну відповідальність за умисне декларування недостовірних відомостей та умисне неподання декларації, але не передбачає позбавлення волі за такі дії.

У НАЗК наголосили, що лише якщо особа умисно не задекларує майна на більш ніж 4000 неоподатковуваних мінімумів (~8 млн грн), суд може призначити їй покарання у вигляді обмеження (але не позбавлення) волі на строк до 2 років. Під час обмеження волі корупціонер перебуватиме не в тюрмі, а у виправному центрі. Там він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва.

"Позиція НАЗК лишається незмінною: за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.