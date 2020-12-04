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Глава НАПК призвал Зеленского ветировать "компромиссный" законопроект о лжи в декларациях

Глава НАПК призвал Зеленского ветировать "компромиссный" законопроект о лжи в декларациях

Киев  •  УНН

 • 17899 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил официальное письмо Президенту Украины Владимира Зеленского по законопроекту № 4460-р, который сегодня приняла Верховная Рада Украины - призывает ветировать документ, передает УНН со ссылкой на сообщение НАПК.

В письме Александр Новиков отмечает, что этот законопроект не предусматривает лишения свободы для лиц, которые умышленно не подают э-декларацию или умышленно не указывают в ней недостоверные сведения. Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступлением, а уголовными проступками. То есть, коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния.

"Перевод" указанных деяний из категории преступлений в категорию уголовных проступков дает возможность, заплатив штраф, не подать декларацию и скрыть приобретенное в коррупционный способ имущество", - отмечает Александр Новиков.

Председатель НАПК призвал Президента Украины наложить вето на законопроект.

"В связи с приведенным просим применить к указанному Закону право вето в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины", - подытожил Председатель НАПК.

Напомним, 4 декабря, Верховная Рада Украины приняла законопроект 4460-д. Он восстанавливает уголовную ответственность за умышленное декларирование недостоверных сведений и умышленное непредставление декларации, но не предусматривает лишения свободы за такие действия.

В НАПК отметили, что только если лицо умышленно не задекларирует имущества на более чем 4000 необлагаемых минимумов (~ 8 млн грн), суд может назначить наказание в виде ограничения (но не лишения) свободы на срок до 2 лет. Во время ограничения свободы коррупционер будет находиться не в тюрьме, а в исправительном центре. Там он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и оставлять центр по разрешению его руководства.

"Позиция НАПК остается неизменной: за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы", - говорится в сообщении.

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