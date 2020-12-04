Рада повернула покарання за брехню в деклараціях

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Народні депутати на пленарному засідання Верховної Ради у п'ятницю, 4 грудня, ухвалили в цілому законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до Примітки до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які уточнюють суб’єктів цього правопорушення, а також дозволяють накладати адміністративні стягнення за цією статтею у випадку, коли відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відрізнятимуться від достовірних на суму “від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб”, а не “від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб” як зазначено в чинній редакції.

Запропоновані до КУпАП зміни, як наслідок, дозволяють підняти і поріг кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Проектом також пропонується виключити з Кримінального кодексу України статтю 366-1, натомість доповнити кодекс новою статтею 366-2 “Декларування недостовірної інформації”, якою встановити кримінальну відповідальність:

у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за частиною першою цієї статті;

у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за частиною другою цієї статті.

Також КК України доповнюється статтею 366-3, якою встановлюється кримінальна відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності на засіданні у четвер, 3 грудня, ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому напрацьований комітетом законопроект щодо відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації. Законопроект передбачає, зокрема, у певних випадках й покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

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