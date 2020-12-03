Раді рекомендували "компромісний" законопроект з обмеження волі за брехню в деклараціях

Так, сьогодні комітет розглянув у першому читанні проекти законів “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (№ 4434) і “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації” (№ 4441).

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський повідомив, що у питанні відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації представники усіх фракцій напрацювали компромісний варіант.

“Зокрема, за словами голови комітету, пропонується, що "умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей від чотирьох тисяч прожиткових мінімумів карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів або громадськими роботами, або обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади“. Монастирський запропонував народним депутатам внести законопроект у такій редакції від членів Комітету”, — зазначили в пресслужбі.

Комітет за підсумками засідання ухвалив рішення підтримати редакцію законопроекту, підготовлену комітетом на основі законопроектів № 4434 і № 4441, зареєструвати її і рекомендувати Верховній Раді включити законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” до порядку денного і підтримати за основу та в цілому.

Нагадаємо, законопроект про повернення відповідальності за брехню в електронних деклараціях № 4434 вніс у Верховну Раду Президент України Володимир Зеленський.

Окрім того, поточного тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.