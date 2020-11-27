Зеленський вніс у Раду законопроект щодо покарання за брехню в деклараціях

Президентський проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зареєстрований під № 4434 27 листопада.

Як вказано у пояснювальній записці, законопроектом пропонується статтю 366-1 Кримінального кодексу України виключити, при цьому доповнити його новою статтею 366-2 “Декларування недостовірної інформації”, якою встановити кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пропонується окремо визначити у статті 366-3 Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Водночас, необхідні зміни пропонується внести до частини першої статті 331 “Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду” та до абзацу першого частини п’ятої статті 216 “Підслідність” Кримінального процесуального кодексу України, якими виключену статтю 366-1 Кримінального кодексу України замінити пропонованою статтею 366-2.

Окрім того, відповідні зміни вносяться до статей 172-6 та 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також до примітки статті 56 “Спеціальна перевірка” Закону України “Про запобігання корупції”.

Як зазначається, ухвалення зазначеного законопроекту дозволить усунути законодавчі прогалини, у зв’язку із ухваленим рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, запровадити кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також створити належні умови для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері запобігання корупції.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.