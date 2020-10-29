Уряд зобов'язав НАЗК негайно відновити доступ українців до реєстру е-декларацій

"Щойно на позачерговому засіданні Уряду за, участі Президента України Володимира Зеленського, на виконання рішення РНБО ухвалили Розпорядження яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки!" - повідомив Немчінов.

Нагадаємо, 29 жовтня Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.



На засіданні Зеленський заявив, що система електронного декларування в Україні буде працювати, законопроекти про її поновлення будуть підготовлені і направлені до Верховної Ради, як невідкладні.