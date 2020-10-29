Правительство обязало НАПК немедленно восстановить доступ украинцев к реестру э-деклараций

"Только на внеочередном заседании правительства по, участии Президента Украины Владимира Зеленского, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!" - сообщил Немчинов.

Напомним, 29 октября Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороны страны.



На заседании Зеленский заявил, что система электронного декларирования в Украине будет работать, законопроекты о ее возобновлении будут подготовлены и направлены в Верховную Раду, как неотложные.