Правительство обязало НАПК немедленно восстановить доступ украинцев к реестру э-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.
"Только на внеочередном заседании правительства по, участии Президента Украины Владимира Зеленского, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!" - сообщил Немчинов.
Напомним, 29 октября Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороны страны.
На заседании Зеленский заявил, что система электронного декларирования в Украине будет работать, законопроекты о ее возобновлении будут подготовлены и направлены в Верховную Раду, как неотложные.