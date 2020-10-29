Система е-декларування в Україні буде працювати - Президент

"Одразу скажу про головне, щоб ні у кого не було найменшого сумніву – система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроекти про її поновлення будуть підготовлені і направлені до Верховної Ради, як невідкладні", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі в Україні є проблеми навіть із тим, щоб втілити в життя результати місцевих виборів.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.