Система е-декларування в Україні буде працювати - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Система електронного декларування в Україні буде працювати, законопроекти про її поновлення будуть підготовлені і направлені до Верховної Ради, як невідкладні. Про це на засіданні РНБО заявив Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення КСУ, передає кореспондент УНН.
"Одразу скажу про головне, щоб ні у кого не було найменшого сумніву – система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроекти про її поновлення будуть підготовлені і направлені до Верховної Ради, як невідкладні", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що наразі в Україні є проблеми навіть із тим, щоб втілити в життя результати місцевих виборів.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.