Система э-декларирования в Украине будет работать - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Система электронного декларирования в Украине будет работать, законопроекты о ее возобновлении будут подготовлены и направлены в Верховную Раду, как неотложные. Об этом на заседании СНБО заявил Президент Владимир Зеленский, комментируя решение КСУ, передает корреспондент УНН.
"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения - система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты о ее возобновлении будут подготовлены и направлены в Верховную Раду, как неотложные", - сказал Зеленский.
Он отметил, что сейчас в Украине есть проблемы даже с тем, чтобы воплотить в жизнь результаты местных выборов.
Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.