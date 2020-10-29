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Данілов: КСУ виступає "криголамом" досягнень України на шляху до євроінтеграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на засіданні РНБО заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням Конституційного суду, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Про це інформує пресслужба Президента, передає УНН.

"Низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Зокрема, Суд виступає "криголамом" досягнень нашої держави на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції, руйнуючи антикорупційне законодавство", - інформують в пресслужбі з посиланням на секретаря РНБО.

З його слів, крім останнього рішення, Конституційний Суд у лютому 2019 року скасував закон про незаконне збагачення. Внаслідок цього правоохоронці закрили гучні кримінальні провадження, результативності щодо яких від влади вимагає суспільство.

"Такі дії Суду мають низку не просто негативних, а катастрофічних наслідків як у внутрішньо-, так і в зовнішньополітичному вимірі нашої країни. Кардинальним чином змінюється атмосфера відносин України з Євросоюзом, з нашим євроатлантичним співтовариством", – сказав Данілов.

Він також звернув увагу, що скандальне рішення Суд ухвалив одразу після закінчення місцевих виборів, які самі по собі в частині децентралізації містять дуже складні виклики національній безпеці. На його переконання, такі кроки та їхня послідовність свідчать про цілеспрямованість і продуманість антидержавних дій, зазначають у пресслужбі.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Зі слів представника Президента України у Конституційному суді Федора Веніславського, Зеленський не може запитувати пояснення у суддів Конституційного суду, сьогодні на засіданні РНБО буде ухвалено рішення про термінове ініціювання законопроекту, який заповнить прогалини в антикорупційному законодавстві.

Українські Національні Новини

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