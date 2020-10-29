Веніславський: Зеленський не запитуватиме пояснень у суддів КСУ, треба терміново ініціювати законопроект

Веніславський: Зеленський не запитуватиме пояснень у суддів КСУ, треба терміново ініціювати законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не може запитувати пояснення у суддів Конституційного суду, сьогодні на засіданні РНБО буде ухвалено рішення про термінове ініціювання законопроекту, який заповнить прогалини в антикорупційному законодавстві. Про це УНН повідомив представник Президента України у Конституційному суді Федір Веніславський.
“Звичайно, Президент не може запитувати пояснення у суддів КСУ, і це не входить до його повноважень. Сьогодні призначене засідання РНБО, на якому буде прийнято рішення про те, що треба терміново ініціювати в порядку законодавчої ініціативи законопроект, який заповнить ті прогалини, які виникли, і приведе антикорупційне законодавство до тієї логічної основи, яка закладена з самого початку”, — сказав Веніславський.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.
У НАЗК заявили, що КСУ заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.
Як повідомили в ОПУ, Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.