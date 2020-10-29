Вениславский: Зеленский не будет спрашивать объяснений у судей КСУ, надо срочно инициировать законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не может спрашивать объяснения у судей Конституционного суда, сегодня на заседании СНБО будет принято решение о срочном инициировании законопроекта, который заполнит пробелы в антикоррупционном законодательстве. Об этом УНН сообщил представитель Президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.
"Конечно, Президент не может спрашивать объяснений у судей КСУ, и это не входит в его полномочия. Сегодня назначено заседание СНБО, на котором будет принято решение о том, что надо срочно инициировать в порядке законодательной инициативы законопроект, который заполнит те пробелы, которые возникли, и приведет антикоррупционное законодательство к той логической основе, которая заложена с самого начала", - сказал Вениславский.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.
В НАПК заявили, что КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
Как сообщили в ОПУ, Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил.