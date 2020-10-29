Данилов: КСУ выступает "ледоколом" достижений Украины на пути к евроинтеграции

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на заседании СНБО заявил, что ряд последних событий, связанных с решением Конституционного суда, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.

"Ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. В частности, Суд выступает "ледоколом" достижений нашего государства на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство" - информируют в пресс-службе со ссылкой на секретаря СНБО.

По его словам, кроме последнего решения, Конституционный Суд в феврале 2019 года отменил закон о незаконном обогащении. В результате правоохранители закрыли уголовные производства, результативности по которым от власти требует общество.

"Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствиям как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны. Кардинальным образом меняется атмосфера отношений Украины с Евросоюзом, с нашим евроатлантическим сообществом", - сказал Данилов.

Он также обратил внимание, что скандальное решение Суд принял сразу после окончания местных выборов, которые сами по себе в части децентрализации содержат очень сложные вызовы национальной безопасности. По его убеждению, такие шаги и их последовательность свидетельствуют о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий, отмечают в пресс-службе.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

По словам представителя Президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского, Зеленский не может спрашивать объяснения у судей Конституционного суда, сегодня на заседании СНБО будет принято решение о срочном инициировании законопроекта, который заполнит пробелы в антикоррупционном законодательстве.

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