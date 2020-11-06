У кожної фракції своє бачення: у Раді вже з десяток законопроектів щодо КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Верховній Раді України різні політичні сили вже розробили близько 10 законопроектів, які стосуються вирішення ситуації навколо Конституційного Суду. Про це в коментарі УНН розповіла заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.
“Є законопроекти, що відновлюють норми щодо особливостей е-декларування та відповідальності за декларування недостовірної інформації. Є законопроекти Сергія Іонушаса, Ольги Совгирі від "Слуги народу“ щодо порядку розгляду справ та кворуму для прийняття рішень КСУ, Галини Янченко щодо фінансування. Сергій Власенко від "Батьківщини“ пропонує декілька законодавчих ініціатив щодо змін декларування окремих категорій. У "Голосі“ та "ЄС“ свої напрацювання. І це окрім ключового президентського законопроекту та запропонованої йому альтернативи спікера. Близько десяти різних законодавчих ініціатив так чи інакше вирішують проблему навколо КСУ”, — сказала Мошенець.
Вона додала, що у кожної фракції своє бачення виходу з цієї ситуації.
Додамо, що подати альтернативні законопроекти до ініціативи спікера ВРУ Дмитра Разумкова № 4304 можна до понеділка, 9 листопада.
Як повідомляв УНН раніше, народний депутат з фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський зареєстрував проект закону про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, альтернативний до законопроекту спікера Разумкова.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков у парламенті прокоментував альтернативний законопроект нардепа до його законопроекту про врегулювання ситуації навколо КСУ, заявивши, що причини такого рішення йому не зрозумілі.
Раніше Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.
До цього Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.