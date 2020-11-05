Врегулювання ситуації довкола КСУ: у законопроекту Разумкова з’явилася альтернатива

Наразі законопроект Дубінського переданий на розгляд комітету ВР з питань антикорупційної політики.

Автор законопроекту вказує, що "Однією із мотивацій прийняття Конституційним Судом України рішення від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 було те, що чинна редакція норм Закону України "Про запобігання корупції" порушує передбачений Конституцією України баланс розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. Зокрема, має місце ситуація, коли виконавча влада фактично контролює судову владу, має на неї прямий вплив, що у свою чергу, порушує один з найфундаментальніших принципів судової гілки державної влади – її незалежність.

Тобто, внесений законопроект № 4304 від 02 листопада 2020 року (поданий Разумковим – ред.) не у повній мірі вирішує проблеми, що стали підставами для ухвалення Конституційним Судом України зазначеного вище рішення.

Законопроектом пропонується покласти моніторинг способу життя суддів на Державну судову адміністрацію України.

Нагадаємо, 2 листопада Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний до президентского законопроект для врегулювання ситуації з КСУ без його розпуску.

У ньому спікер, зокрема, пропонує відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції, скасовані рішенням Конституційного Суду. Права НАЗК відновлюються частково, зокрема їм повертається можливість одержувати від чиновників інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на агенцію завдань; мати автоматизований доступ до систем, реєстрів, банків даних державних органів або органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; вести облік та оприлюднення декларацій; здійснювати їх контроль та перевірку; здійснювати моніторинг способу життя відносно суб’єктів, на яких поширюється дія закону "Про запобіганні корупції".

Водночас пропонується доручити уряду розробити законопроект про створення системи запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.

Як повідомили народні депутати, очікувалося, що законопроект Разумкова буде розглянутий за спрощеною процедурою, яка не передбачає наявність альтернативних законопроектів. Однак поява законопроекту Дубінського унеможливлює таку процедуру. Очікується, що законопроекти можуть бути розглянуті наступного пленарного тижня – 17 – 20 листопада.

Раніше стало відомо, що Антикорупційний комітет підтримав законопроект Разумкова, Зеленського – не розглядав.

Нагадаємо, напередодні народні депутати України у сесійній залі озвучили заяву до суддів Конституційного Суду, в якій закликають КСУ вжити заходів з відновлення дієвості свого функціонування і просять суддів піти у відставку за власним бажанням.

Як повідомляв УНН раніше, секретар РНБО Олексій Данілов закликав суддів КСУ добровільно піти у відставку.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.