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Нардепы объявили обращения в КСУ, просят судей подать в отставку

Нардепы объявили обращения в КСУ, просят судей подать в отставку

Киев  •  УНН

 • 16042 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в которой призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию, передает корреспондент УНН.

“Заявление народных депутатов Украиы различных политических фракций и групп. Подтверждая приверженность идеалам и принципам демократии, верховенства права и уважения и защиты прав человека, несмотря на исключительную важную роль, которую призван играть КСУ, подчеркивая важность обеспечения общественного доверия общественности к КСУ, учитывая запросы к украинскому народу... народные депутаты Украины призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украины европейского и евроатлантического курса”, — заявил нардеп Александр Бакумов во время озвучивания заявления.

Также нардепы призвали судей КСУ, которые поддержали решение от 27 октября о неконституционности ответственности за ложь в декларации, сложить с себя полномочия судей КСУ по собственному желанию, или же подать безотлагательно в отставку.

Добавим, что это заявление представителей различных политических партий в парламенте.

Напомним, 28 октября судьи Конституционного Суда Украины написали заявление к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о давлении на них.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Украинские Национальные Новости

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