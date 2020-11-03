Нардепи оголосили звернення до КСУ, просять суддів подати у відставку

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народні депутати України у сесійній залі озвучили заяву до суддів Конституційного Суду , в якій закликають КСУ вжити заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування та просять суддів піти у відставку за власним бажанням, передає кореспондент УНН.

“Заява народних депутатів Україи різних політичних фракцій та груп. Підтверджуючи відданість ідеалам та принципам демократії, верховенства права та поваги і захисту прав людини, зважаючи на виняткову важливу роль, яку покликаний відігравати КСУ, підкреслюючи важливість забезпечення суспільної довіри громадськості до КСУ, беручи до уваги запити до українського народу... народні депутати України закликають КСУ вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування, з урахуванням обраного Україною європейського і євроатлантичного курсу”, — заявив нардеп Олександр Бакумов під час озвучення заяви.

Також нардепи закликали суддів КСУ, які підтримали рішення від 27 жовтня про неконституційність відповідальності за брехню в декларації, скласти з себе повноваження суддів КСУ за власним бажанням, або ж подати невідкладно у відставку.

Додамо, що це заява представників різних політичних партій в парламенті.

Нагадаємо, 28 жовтня судді Конституційного Суду України написали заяву до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо тиску на них.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронціввстановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

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