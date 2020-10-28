Судді КСУ звернулись до Зеленського і Шмигаля із заявою про тиск
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Судді Конституційного Суду України написали заяву до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо тиску на них з боку НАБУ та НАЗК, а також деяких політиків. Про це повідомляє УНН посиланням на заяву КСУ.
“Заява зборів суддів Конституційного Суду України до Президента України Зеленського В. О., голови Верховної Ради України Разумкова Д. О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А... Конституційний Суд України упродовж кількох місяців перебуває під постійним тиском органів державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції України, Національного антикорупційного бюро України та деяких політиків”, - йдеться у заяві.
Зазначається, що "незаконний вплив чиниться як на окремих суддів Конституційного Суду України так і Суд в цілому з метою зупинки його роботи, підриву авторитету та втрати суспільної довіри".
“Офіційно заявляємо, що всупереч спробам окремих високопосадовців та політиків дестабілізувати роботу органу конституційної юрисдикції Конституційний Суд України у своїй роботі керуватиметься Конституцією, Законом України “Про Конституційний Суд України” та діятиме виключно в інтересах Українського народу. Попри всі обставини та умови, у яких тривалий час доводиться працювати Конституційному Суду України, незважаючи на звинувачення в упередженості та заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та погрози щодо їх кримінального переслідування, Конституційний Суд України і надалі забезпечуватиме верховенство Конституції України та захист прав людини і громадянина”, - вказано у заяві.
Також повідомляється, що рішенням зборів суддів Конституційного Суду України голові КСУ Олександру Тупицькому доручено повідомити особисто Президента України, голову Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України про ситуацію, що виникла.
Нагадаємо, заступник голови Вищого антикорупційного суду Євген Крук розповів в інтерв’ю УНН про ефективність Антикорупційного суду та тиск на суддів.