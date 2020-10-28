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Судьи КСУ обратились к Зеленскому и Шмыгалю с заявлением о давлении

Судьи КСУ обратились к Зеленскому и Шмыгалю с заявлением о давлении

Киев  •  УНН

 • 21118 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Судьи Конституционного Суда Украины написали заявление к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о давлении на них со стороны НАБУ и НАПК, а также некоторых политиков. Об этом сообщает УНН ссылкой на заявление КСУ.

"Заявление собрания судей Конституционного Суда Украины к Президенту Украины Зеленскому В. А., председателю Верховной Рады Украины Разумкову Д.А., Премьер-министру Украины Шмыгалю Д.А... Конституционный Суд Украины на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного Суда Украины так и Суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия".

"Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции Конституционный Суд Украины в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и будет действовать исключительно в интересах украинского народа. Несмотря на все обстоятельства и условия, в которых длительное время приходится работать Конституционному Суду Украины, несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы относительно их уголовного преследования, Конституционный Суд Украины и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина", - указано в заявлении.

Также сообщается, что решением собрания судей Конституционного Суда Украины главе КСУ Александру Тупицкому поручено сообщить лично Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины о слощившейся ситуации.

Напомним, заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук рассказал в интервью УНН об эффективности Антикоррупционного суда и давлении на судей.

Украинские Национальные Новости

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