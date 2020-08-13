Про ефективність Антикорупційного суду та тиск на суддів: інтерв’ю Євгена Крука

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Пересічні громадяни чекають від судів, особливо у справах топ-корупціонерів, чим швидших вироків. Про те чи цим вимірюється ефективність суду, в яких умовах працюють судді Вищого антикорсуду, до роботи яких прикута увага, чи відчувають тиск і що може підвищити ефективність їхньої роботи в інтерв’ю УНН розповів заступник голови Вищого антикорупційного суду Євген Крук.

— Як ви вважаєте наскільки ефективно працюють судді, враховуючи відомий передвиборчий лозунг “Весна прийде — саджати будемо”?



На мою думку, суд є ефективним. Коли оцінюєш ефективністю суду, потрібно враховувати, як кількісний показник розгляду справ, так і їх якість. Є рекомендації Європейської комісії з питань ефективності правосуддя, і є певні градації, де, наприклад, відсоток розглянутих справ 85-95 є насторожуючи, 96-102% нейтральний показник, а 103% й більше — це в принципі прогресивна позиція. Є рекомендація, що ефективність суду повинна знаходитися між 95 і 105%, і я хочу сказати, що ВАКС знаходиться в цій золотій середині — 101%, це більше ніж середній показник.

У першому півріччі 2020 року нам надійшло 922 провадження, а розглянуто 926. Тобто розглядаємо більше ніж надходить, і це враховуючи, що з березня ми знаходимося у карантинному режимі, а це впливає на явку сторін, на строки розгляду справ.

— Скільки вироків наразі винесено?

Наразі винесено 15 вироків, один із них виправдувальний. Порівнюючи — це становить 7% від загальної кількості вироків, проте потрібно враховувати, що за цей час, за рік, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду також постановила судове рішення яким скасувала вирок одного з районних суддів Одеської області й постановила виправдувальний вирок.

Таким чином за час роботи з урахуванням роботи першої інстанції та Апеляційної палати ВАКС у нас є два виправдувальних вироки, і це вже становить 13% від загальної кількості вироків.

Тобто, як буде змінюватися ця динаміка не можу сказати, але це те що ми маємо майже за 11 місяців роботи. Більша кількість вироків була ухвалена саме після початку карантинного періоду.



Справи, які надходять до суду, не розглядалися декілька років. Були справи, які знаходилися у провадженні з 2014, 2015 року, у нас же справи почали розглядатися швидше. Кожна особа має право на найшвидший розгляд своєї справи, на розумні строки. Ми не маємо на меті винести виправдувальний вирок, або вирок обвинувальний. Завдання Вищого антикорупційного суду — аби кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.



— Скільки з 15 вироків наразі тюремних?

Наразі з тих вироків, що ми маємо, п'ять — це позбавлення волі. Звертаю увагу, що ті статті які ми маємо, можуть передбачати позбавлення волі, обмеження волі, штраф, позбавлення права займати певні посади, тобто це не обов’язково має бути позбавлення волі, або тільки штраф. Суд використовує ті процесуальні механізми, які передбачені як матеріальним правом, так і процесуальним правом. Рішення виноситься виходячи з конкретної ситуації.



— Президент України Володимир Зеленський не проводив з вами бесіду? Не питав причини повільного розгляду справ?

Можу запевнити вас, що у нас була робоча зустріч, це було минулого року в червні, також Президент був присутній на відкритті ВАКС, але розмова стосувалася інституційного забезпечення суду, зокрема, приміщення. Обидві події були висвітлені у ЗМІ.



— Тобто у цьому році робочих зустрічей не було?

У мене — ні.



— Слідчі судді ВАКС тепер обираються на термін не більше двох років. Їх можуть переобрати повторно за особистою добровільною згодою судді. Як це вплине на розгляд справ?

Це питання підіймалося мною ще на початку 2020 року. Дійсно раніше законом було передбачено, що судді обираються строком на рік, без права обрання повторно. Мабуть на той час не було враховано навантаження справ, які будуть знаходитися на розгляді ВАКС. Тобто фактично у 18 суддів наразі знаходиться 172 провадження, і на жаль через те що справи слухаються у колегіях з 3 суддів, на один день може слухатися не більше 8-12 справ. Якби 5 вересня відбулася знову ротація, то частина нових слідчих судді повинна була б слухати справи, як по суті так і як слідчі судді.

Потрібно звернути увагу, що, строки розгляду клопотань, що знаходяться на розгляді слідчих суддів, дуже стислі — 6 годин, упродовж дня, упродовж трьох днів.

Було прийнято рішення загальними зборами суддів, що до 31 грудня 2020 року залишили 8 з 9 суддів, які є наразі. Тобто суд вже скористався оперативно внесеними парламентом змінами й залишив 8 слідчих суддів.

Ми не знаємо як буде після 1 січня 2020 року, але ці чотири місяці вересень, жовтень, листопад, грудень дадуть можливість тім 18 суддям, які спочатку розглядали справи по суті, продовжити їх розгляд.



— Чи не планується збільшення кількість суддів? Чи вистачає 9 слідчих суддів для розгляду клопотань прокурорів?

Ми обговорюємо це питання, дійсно...Тут ми зіштовхуємося із декількома речами. По-перше, питання інституційне та організаційне. Слідчі судді наразі знаходяться в приміщені суду по вулиці Хрещатик, а решта судів в приміщення на проспекті Перемоги. Якщо збільшити кількість слідчих судів, то не зрозуміло де їм розміститися, або збільшувати кількість місць на Хрещатику, що є неможливим, оскільки у кожного слідчого судді повинен бути окремий кабінет та зал, а залів не вистачає. На проспекті Перемоги у нас 7 залів, а якщо збільшити слідчих суддів до 12 то повинно бути щонайменше 12 залів... Проте вважаю, що наші слідчі судді з урахуванням їх навантаження готові все подолати.

Питання щодо забезпечення ВАКС постійним приміщенням було відображено в листі про наміри уряду України та Національного банку України до Міжнародного валютного фонду від 2 червня цього року там Меморандум про економічну фінансову підтримку за напрямком боротьби з корупцію та верховенства права. Було передбачено, що до кінця серпня 2020 року ВАКС буде забезпечений постійним приміщенням. Вже зроблені суттєві кроки, було прийнято закон, що ми маємо можливість бути балансоутримувачами та управителем майна, проте наразі нам не передана жодна будівля. Але є істотні зрушення щодо передачі Апеляційній палаті ВАКС будівлі по вулиці Преображенській.

Проте, всі ці будівлі й по Проспекту Перемоги та вул. Преображенська, аби вмістити всіх суддів потребують не просто реконструкції, а добудови додаткових приміщень. Приміщення по вулиці Преображенській потребує суттєвого ремонту, проте у 2020 році взагалі не передбачені будь-які кошти на реконструкцію.

— Скільки наразі справ перебуває на розгляді у ВАКС?

Станом на 31 липня 2020 року перебуває на розгляді справ з обвинувальними актами — 171, клопотань, скарг, заяв поданих на стадії досудового розслідування — 403, усього 574.



— Скільки справ знаходяться на стадії дебатів?

Складно сказати точну цифру, гадаю, що не більше 5.

— Скільки задоволено скарг на бездіяльність слідчого, прокурора стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань з 5 вересня 2019 року?

Задоволено 302 скарги.

— У яких справах адвокати топ-корупціонерів затягують розгляд справ своїх клієнтів?



Як колишній адвокат, я розумію що є певна стратегія захисту, а у сторони обвинувачення є своя. Коментувати дії адвокатів я не маю права. Але водночас кримінально-процесуальним кодексом передбачені як права, так і обов’язки, зокрема, з’являтися на виклик до суду і в кожному конкретному випадку судді оцінюють чи була поважна чи неповажна причина неявки.

— Чи звертаються судді з цього приводу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури? Скільки таких скарг було направлено з 5 вересня 2019 року і які результати комісії?

11 звернень до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

— Скільки надійшло дисциплінарних скарг на дії суддів ВАКС та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду?

Станом на 5 червня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшло 48 дисциплінарних скарг на дії суддів ВАКС та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. За однією скаргою відкрито дисциплінарне провадження, на вивченні дисциплінарної колегії знаходиться 9 скарг, щодо 20 прийнято рішення про відмову у відкритті дисциплінарної колегії, а повернуто без розгляду 19 скарг.

— Як часто судді скаржаться про тиск на них?

Дійсно є декілька випадків, коли судді зверталися до Вищої ради правосуддя з приводу тиску на них. Я можу сказати, що я поки що жодного тиску не відчував.

— Щодо ситуації із суддею Мойсак. Слідчий суддя Сергій Мойсак 21 травня постановив скасувати одеському бізнесмену Вадиму Альперіну, якого підозрюють у справі щодо реалізації корупційних схем на митниці, усі обов’язки, покладені разом із запобіжним заходом. Він пояснив це тим, що Апеляційна палата під час стягнення застави і збільшення її розміру обрала новий запобіжний захід, тому мала б обрати нові обов’язки.

Проте пояснень від судді Мойсака яка ж норма закону передбачає, що Апеляційна палата мала заново покласти обов’язки на Альперіна не було.



В свою чергу Апеляційна палата ВАКС роз’яснила, що не мала покладати заново обов’язки на Альперіна, адже предметом розгляду апеляційної скарги не було питання дії запобіжного заходу чи припинення дії обов’язків, встановлених ухвалою від 29 листопада 2019 року...Оскільки, ні в клопотанні, ні в апеляційній скарзі це питання прокурором не підіймалося.

Чи проводилася бесіда із суддею Мойсаком? Чи може він понести відповідальність за дане рішення?

Жодні позапроцесуальні бесіди із суддями не проводяться, ми можемо обговорювати в середині колективу судову практику, або як застосовувати ту чи іншу норму, проте ми не обговорюємо те чи інше рішення, прийняте суддею, оскільки рішення приймається за внутрішнім переконанням і сторона, яка вважає, що воно є незаконним має право його оскаржити до Апеляційної палати ВАКС. У цьому випадку Апеляційна палата прийняла рішення на користь сторони обвинувачення.

— Як ви вважаєте чи дана ситуація ставить під удар репутацію всього Антикорупційного суду?



Як колишній адвокат, я скажу, що норми кримінально-процесуального кодексу іноді містять різні тлумачення і вже суддя приймає рішення як його застосовувати.