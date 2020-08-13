Об эффективности антикоррупционного суда и давление на судей: интервью Евгения Крука

КИЕВ. 13 августа. УНН. Рядовые граждане ждут от судов, особенно по делам топ-коррупционеров, скорейших приговоров. О том этим ли измеряется эффективность суда, в каких условиях работают судьи Высшего антикоррсуда, к работе которых привлечено внимание, чувствуют ли давление и что может повысить эффективность их работы в интервью УНН рассказал заместитель главы Высшего антикоррупционного суда Евгений Крук.

— Как вы считаете насколько эффективно работают судьи, учитывая известный предвыборный лозунг “Весна придет — сажать будем”?



По моему мнению, суд является эффективным. Когда оцениваешь эффективностью суда, нужно учитывать, как количественный показатель рассмотрения дел, так и их качество. Есть рекомендации Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия, и есть определенные градации, где, например, процент рассмотренных дел 85-95 является настораживающим, 96-102% - нейтральный показатель, а 103% и более — это в принципе прогрессивная позиция. Есть рекомендация, эффективность суда должна находиться между 95 и 105%, и я хочу сказать, что ВАКС находится в этой золотой середине — 101%, это больше чем средний показатель.

В первом полугодии 2020 года нам поступило 922 производства, а рассмотрено 926. То есть рассматриваем больше чем поступает, и это учитывая, что с марта мы находимся в карантинном режиме, а это влияет на явку сторон, на сроки рассмотрения дел.

— Сколько приговоров пока вынесено?

Сейчас вынесено 15 приговоров, один из них оправдательный. Сравнивая — это составляет 7% от общего количества приговоров, однако нужно учитывать, что за это время, за год, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда также постановила судебное решение, которым отменила приговор одного из районных судей Одесской области и постановила оправдательный приговор.

Таким образом, за время работы с учетом работы первой инстанции и Апелляционной палаты ВАКС у нас есть два оправдательных приговора, и это уже составляет 13% от общего количества приговоров.

То есть, как будет меняться эта динамика не могу сказать, но это то, что мы имеем почти за 11 месяцев работы. Большее количество приговоров было принято именно после начала карантинного периода.



Дела, которые поступают в суд, не рассматривались несколько лет. Были дела, которые находились в производстве с 2014 года, 2015 года, у нас же дела стали рассматриваться быстрее. Каждый человек имеет право на скорейшее рассмотрение своего дела, на разумные сроки. Мы не хотим вынести оправдательный приговор, или приговор обвинительный. Задача Высшего антикоррупционного суда — чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, был привлечен к ответственности в меру своей вины, и ни один невиновный не был обвинен или осужден, ни одно лицо не было подвержено необоснованному процессуальному принуждению и чтобы к каждому участнику уголовного судопроизводства была применена надлежащая правовая процедура.



— Сколько из 15 приговоров пока тюремных?

Сейчас из тех приговоров, вынесенных нами, пять — это лишение свободы. Обращаю внимание, что те статьи которые мы имеем, могут предусматривать лишение свободы, ограничения свободы, штраф, лишение права занимать определенные должности, то есть это не обязательно должно быть лишение свободы, или только штраф. Суд использует те процессуальные механизмы, которые предусмотрены как материальным правом, так и процессуальным правом. Решение выносится исходя из конкретной ситуации.



— Президент Украины Владимир Зеленский не проводил с вами беседу? Не спрашивал причины медленного рассмотрения дел?

Могу заверить вас, что у нас была рабочая встреча, это было в прошлом году в июне, также Президент присутствовал на открытии ВАКС, но разговор касался институционального обеспечения суда, в частности, помещения. Оба события были освещены в СМИ.



— То есть в этом году рабочих встреч не было?

У меня — нет.



— Следственные судьи ВАКС теперь избираются на срок не более двух лет. Их могут переизбрать повторно по личному добровольному согласию судьи. Как это повлияет на рассмотрение дел?

Этот вопрос поднимался мной еще в начале 2020 года. Действительно ранее законом было предусмотрено, что судьи избираются сроком на год, без права избрания повторно. Видимо в то время не была учтена нагрузка дел, что будут находиться на рассмотрении ВАКС. То есть фактически у 18 судей сейчас находится 172 производства, и к сожалению из-за того что дела слушаются в коллегиях из 3 судей, за один день может слушаться не более 8-12 дел. Если бы 5 сентября состоялась снова ротация, то часть новых следственных судьи должна была бы слушать дела, как по сути так и как следственные судьи.

Нужно обратить внимание, что, сроки рассмотрения ходатайств, находящихся на рассмотрении следственных судей, очень сжатые — 6 часов, в течение дня, в течение трех дней.

Было принято решение общим собранием судей, до 31 декабря 2020 оставили 8 из 9 судей, которые есть сейчас. То есть суд уже воспользовался оперативно внесенными парламентом изменениями и оставил 8 следственных судей.

Мы не знаем как будет после 1 января 2020 года, но эти четыре месяца сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь позволят тем 18 судьям, которые сначала рассматривали дела по существу, продолжить их рассмотрение.



— Не планируется увеличение количество судей? Или хватает 9 следственных судей для рассмотрения ходатайств прокуроров?

Мы обсуждаем этот вопрос, действительно... Здесь мы сталкиваемся с несколькими вещами. Во-первых, вопрос институциональный и организационный. Следственные судьи сейчас находятся в помещении суда по улице Крещатик, а остальные судьи в помещение на проспекте Победы. Если увеличить количество следственных судей, то не понятно где им разместиться: или увеличивать количество мест на Крещатике, что невозможно, поскольку у каждого следственного судьи должен быть отдельный кабинет и зал, а залов не хватает. На проспекте Победы у нас 7 залов, а если увеличить количество следственных судей до 12 то должно быть не менее 12 залов... Но считаю, что наши следователи судьи с учетом их нагрузки готовы все преодолеть.

Вопрос обеспечения ВАКС постоянным помещением был отражен в письме о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины в Международный валютный фонд от 2 июня этого года там Меморандум об экономической финансовой поддержке по направлению борьбы с коррупцией и верховенства права. Было предусмотрено, что к концу августа 2020 ВАКС будет обеспечен постоянным помещением. Уже сделаны существенные шаги, был принят закон, что мы имеем возможность быть балансодержателем и управляющим имуществом, однако пока нам не передано ни одно здание. Но есть существенные сдвиги о передаче Апелляционной палате ВАКС здания по улице Преображенской.

Однако, все эти здания и по Проспекту Победы, и ул. Преображенская, чтобы вместить всех судей нуждаются не просто в реконструкции, а достройке дополнительных помещений. Помещение по улице Преображенской требует существенного ремонта, однако в 2020 году вообще не предусмотрены какие-либо средства на реконструкцию.

— Сколько сейчас дел находится на рассмотрении в ВАКС?

По состоянию на 31 июля 2020 находится на рассмотрении дел с обвинительными актами — 171, ходатайств, жалоб, заявлений поданных на стадии досудебного расследования — 403, всего 574.



- Сколько дел находятся на стадии дебатов?

Сложно сказать точную цифру, думаю, что не более 5.

— Сколько удовлетворено жалоб на бездействие следователя, прокурора о невнесение сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований с 5 сентября 2019 года?

Удовлетворено 302 жалобы.

— В каких делах адвокаты топ-коррупционеров затягивают рассмотрение дел своих клиентов?



Как бывший адвокат, я понимаю что есть определенная стратегия защиты, а у стороны обвинения есть своя. Комментировать действия адвокатов я не имею права. Но в то же время уголовно-процессуальным кодексом предусмотрены как права, так и обязанности, в частности, являться по вызову в суд и в каждом конкретном случае судьи оценивают была уважительная или неуважительной причине неявки.

— Обращаются ли судьи по этому поводу в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры? Сколько таких жалоб было направлено с 5 сентября 2019 и какие результаты комиссии?

11 обращений к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

— Сколько поступило дисциплинарных жалоб на действия судей ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда?

По состоянию на 5 июня 2020 года в Высший совет правосудия поступило 48 дисциплинарных жалоб на действия судей ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. По одной жалобе открыто дисциплинарное производство, на изучении дисциплинарной коллегии находится 9 жалоб, по 20 принято решение об отказе в открытии дисциплинарной коллегии, а возвращено без рассмотрения 19 жалоб.

— Как часто судьи жалуются о давлении на них?

Действительно есть несколько случаев, когда судьи обращались в Высший совет правосудия по поводу давления на них. Я могу сказать, что я пока никакого давления не испытывал.

— Относительно ситуации с судьей Мойсак. Следственный судья Сергей Мойсак 21 мая постановил отменить одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого подозревают в деле по реализации коррупционных схем на таможне, все обязанности, возложенные вместе с мерой пресечения. Он объяснил это тем, что Апелляционная палата при взыскании залога и увеличение ее размера выбрала новую меру пресечения, поэтому должна выбрать новые обязанности.

Однако объяснений от судьи Мойсак, какая норма закона предусматривает, что Апелляционная палата должна заново вменить в обязанность Альперину не было.



В свою очередь Апелляционная палата ВАКС разъяснила, что не были возложены заново обязанности на Альперина, ведь предметом рассмотрения апелляционной жалобы не был вопрос действия меры пресечения или прекращения действия обязанностей, установленных постановлением от 29 ноября 2019... Поскольку, ни в ходатайстве, ни в апелляционной жалобе этот вопрос прокурором не поднимался.

Проводилась ли беседа с судьей Мойсак? Может ли он нести ответственность за данное решение?

Никакие внепроцессуальные беседы с судьями не проводятся, мы можем обсуждать внутри коллектива судебную практику, или как применять ту или иную норму, однако мы не обсуждаем то или иное решение, принятое судьей, поскольку решение принимается по внутреннему убеждению и сторона, которая считает, что оно является незаконным вправе его обжаловать в Апелляционной палаты ВАКС. В этом случае Апелляционная палата приняла решение в пользу стороны обвинения.

— Как вы считаете данная ситуация ставит под удар репутацию всего Антикоррупционного суда?



Как бывший адвокат, я скажу, что нормы уголовно-процессуального кодекса иногда содержат различные толкования и уже судья принимает решение как его применять.