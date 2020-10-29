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Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи отримати всі деталі, які привели до рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційною статті, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Про це він заявив на засіданні РНБО, коментуючи рішення КСУ, передає кореспондент УНН.

“Хочу сказати від себе, ці моменти впливу на роботу Конституційного суду. Тут я хотів би з проханням звернутись до наших правоохоронних органів, щоб ми отримали всі деталі, які привели до цього рішення і в принципі, за останні місяці те що ми з вами бачимо, роботу Конституційного суду, їх рішень тощо”, — сказав Президент.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

Зі слів представника Президента України у Конституційному суді Федора Веніславського, Зеленський не може запитувати пояснення у суддів Конституційного суду, сьогодні на засіданні РНБО буде ухвалено рішення про термінове ініціювання законопроекту, який заповнить прогалини в антикорупційному законодавстві.

Українські Національні Новини

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