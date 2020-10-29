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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ

Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ

Киев  •  УНН

 • 20475 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы получить все детали, которые привели к решению Конституционного суда о признании неконституционной статьи, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Об этом он заявил на заседании СНБО, комментируя решение КСУ, передает корреспондент УНН.

“Хочу сказать от себя, эти моменты влияния на работу Конституционного суда. Здесь я хотел бы с просьбой обратиться к нашим правоохранительным органам, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению и в принципе, за последние месяцы то мы с вами видим, работу Конституционного суда, их решений и т.д.”, — сказал Президент.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Со слов представителя Президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского, Зеленский не может запрашивать объяснения у судей Конституционного суда, сегодня на заседании СНБО будет принято решение о срочном инициировании законопроекта, который заполнит пробелы в антикоррупционном законодательстве.

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