Урегулирование ситуации вокруг КСУ: у законопроекта Разумкова появилась альтернатива

Сейчас законопроект Дубинского передан на рассмотрение комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.

Автор законопроекта указывает, что "Одной из мотиваций принятия Конституционным Судом Украины решения от 27 октября 2020 года №13-р/2020 было то, что действующая редакция норм Закона Украины "О предотвращении коррупции" нарушает предусмотренный Конституцией Украины баланс разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. В частности, имеет место ситуация, когда исполнительная власть фактически контролирует судебную власть, имеет на нее прямое влияние, в свою очередь, нарушает один из фундаментальных принципов судебной ветви государственной власти - ее независимость.

То есть, внесенный законопроект №4304 от 2 ноября 2020 года (представленный Разумковым - ред.) не в полной мере решает проблемы, ставшие основанием для принятия Конституционным Судом Украины указанного выше решения.

Законопроектом предлагается возложить мониторинг образа жизни судей на Государственную судебную администрацию Украины.

Напомним, 2 ноября Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный президентскому законопроект для урегулирования ситуации с КСУ без его роспуска.

В нем спикер, в частности, предлагает восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отмененные решением Конституционного Суда. Права НАПК восстанавливаются частично, в частности им возвращается возможность получать от чиновников информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на агентство задач; иметь автоматизированный доступ к системам, реестрам, банкам данных государственных органов или органов местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами; вести учет и обнародование деклараций; осуществлять их контроль и проверку; осуществлять мониторинг образа жизни относительно субъектов, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции".

В то же время предлагается поручить правительству разработать законопроект о создании системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизм привлечения их к ответственности.

Как сообщили народные депутаты, ожидалось, что законопроект Разумкова будет рассмотрен по упрощенной процедуре, которая не предусматривает наличие альтернативных законопроектов. Однако появление законопроекта Дубинского исключает такую процедуру. Ожидается, что законопроекты могут быть рассмотрены на следующей пленарной неделе - 17 - 20 ноября.

Ранее стало известно, что Антикоррупционный комитет поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал.

Напомним, накануне народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в котором призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию.

Как сообщал УНН ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.