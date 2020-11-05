Урегулирование ситуации вокруг КСУ: у законопроекта Разумкова появилась альтернатива

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 39872 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 62172 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 111750 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 97917 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116408 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93853 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100196 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103276 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101698 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101404 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 105599 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 39278 просмотра
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

4 марта, 09:59 • 24416 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 65385 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 33125 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 33125 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 111745 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 116404 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 376705 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 327777 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 188 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 65385 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 130001 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207390 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 234229 просмотра
Актуальное
Урегулирование ситуации вокруг КСУ: у законопроекта Разумкова появилась альтернатива

Урегулирование ситуации вокруг КСУ: у законопроекта Разумкова появилась альтернатива

Киев  •  УНН

 • 18543 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Проект Закона о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" зарегистрировал в ВР народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. Тем самым он отсрочил рассмотрение законпроекта, который был подан ранее спикером парламента, информирует УНН.

Сейчас законопроект Дубинского передан на рассмотрение комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.

Автор законопроекта указывает, что "Одной из мотиваций принятия Конституционным Судом Украины решения от 27 октября 2020 года №13-р/2020 было то, что действующая редакция норм Закона Украины "О предотвращении коррупции" нарушает предусмотренный Конституцией Украины баланс разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. В частности, имеет место ситуация, когда исполнительная власть фактически контролирует судебную власть, имеет на нее прямое влияние, в свою очередь, нарушает один из фундаментальных принципов судебной ветви государственной власти - ее независимость.

То есть, внесенный законопроект №4304 от 2 ноября 2020 года (представленный Разумковым - ред.) не в полной мере решает проблемы, ставшие основанием для принятия Конституционным Судом Украины указанного выше решения.

Законопроектом предлагается возложить мониторинг образа жизни судей на Государственную судебную администрацию Украины.

Напомним, 2 ноября Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный президентскому законопроект для урегулирования ситуации с КСУ без его роспуска.

В нем спикер, в частности, предлагает восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отмененные решением Конституционного Суда. Права НАПК восстанавливаются частично, в частности им возвращается возможность получать от чиновников информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на агентство задач; иметь автоматизированный доступ к системам, реестрам, банкам данных государственных органов или органов местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе правительственными, средствами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами; вести учет и обнародование деклараций; осуществлять их контроль и проверку; осуществлять мониторинг образа жизни относительно субъектов, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции".

В то же время предлагается поручить правительству разработать законопроект о создании системы предотвращения коррупции в отношении судей, а также механизм привлечения их к ответственности.

Как сообщили народные депутаты, ожидалось, что законопроект Разумкова будет рассмотрен по упрощенной процедуре, которая не предусматривает наличие альтернативных законопроектов. Однако появление законопроекта Дубинского исключает такую процедуру. Ожидается, что законопроекты могут быть рассмотрены на следующей пленарной неделе - 17 - 20 ноября.

Ранее стало известно, что Антикоррупционный комитет поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал.

Напомним, накануне народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в котором призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию.

Как сообщал УНН ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы