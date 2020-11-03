Антикорупційний комітет підтримав законопроект Разумкова, Зеленського – не розглядав
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань антикорупційної політики рекомендував ВРУ ухвалити за основу та в цілому законопроект щодо відновлення е-декларування, поданий головою ВРУ Дмитром Разумковим, передає УНН.
“Рекомендувати включити до порядку денного четвертої сесії ВРУ. Визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендувати за основу і в цілому”, - сказала заступниця голови комітету Галина Янченко, поставивши таку пропозицію на голосування.
Так, члени комітету підтримали дану пропозицію щодо законопроекту №4304 щодо відновлення електронного декларування, який був внесений у ВР Спікером парламенту Дмитром Разумковим.
Додамо, що законопроект Президента Зеленського щодо звільнення суддів КСУ на засіданні комітету не розглядали.
Нагадаємо, КСУ визнав неконституційною відповідальність за брехню в декларації.
На таке рішення занепокоєно відреагували в ЄС.
Президент України Володимир Зеленський вніс законопроект про оновлення складу КСУ, який досі не розглядали у ВР. Він заявив, що не буде його відкликати.
У свою чергу голова ВРУ Дмитро Разумков зазначив, на цьому пленарному тижні потрібно ухвалити законопроект щодо е-декларування.