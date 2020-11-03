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Антикорупційний комітет підтримав законопроект Разумкова, Зеленського – не розглядав

Антикорупційний комітет підтримав законопроект Разумкова, Зеленського – не розглядав

Київ • УНН

 • 17212 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань антикорупційної політики рекомендував ВРУ ухвалити за основу та в цілому законопроект щодо відновлення е-декларування, поданий головою ВРУ Дмитром Разумковим, передає УНН.

“Рекомендувати включити до порядку денного четвертої сесії ВРУ. Визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендувати за основу і в цілому”, - сказала заступниця голови комітету Галина Янченко, поставивши таку пропозицію на голосування.

Так, члени комітету підтримали дану пропозицію щодо законопроекту №4304 щодо відновлення електронного декларування, який був внесений у ВР Спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Додамо, що законопроект Президента Зеленського щодо звільнення суддів КСУ на засіданні комітету не розглядали.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційною відповідальність за брехню в декларації.

На таке рішення занепокоєно відреагували в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський вніс законопроект про оновлення складу КСУ, який досі не розглядали у ВР. Він заявив, що не буде його відкликати.

У свою чергу голова ВРУ Дмитро Разумков зазначив, на цьому пленарному тижні потрібно ухвалити законопроект щодо е-декларування.

Українські Національні Новини

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