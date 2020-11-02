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Зеленський заявив, що не буде відкликати законопроект про КСУ

Зеленський заявив, що не буде відкликати законопроект про КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський не буде відкликати законопроект про оновлення Конституційного суду України. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.

“Я повертати назад не буду, я відкликати назад законопроект не буду. Якщо б я знав, що я не правий, і звичайні люди мені сказали „пане Президент, ви не правий, це гаряче рішення, рішення всупереч думкам суспільства“, я б негайно відкликав і не думав ні про які політичні поразки. Мені все одно, я не біжу за політичними рейтингами”, — наголосив Зеленський.

Водночас він заявив, що впевнений, що робить все правильно, і його підтримають “розумні депутати”.

Так, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбулось засідання фракції “Слуга народу”, на якому планували обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.

Українські Національні Новини

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