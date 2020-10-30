ВР може розглянути законопроект про звільнення суддів КСУ після засідання фракції "Слуги народу" - Качура

ВР може розглянути законопроект про звільнення суддів КСУ після засідання фракції "Слуги народу" - Качура
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У понеділок, 2 листопада, відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного суду. Після цього, можливо, документ розглянуть у Верховній Раді. Про це УНН розповів народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура.
“У нас в понеділок (2 листопада - ред.) буде засідання фракції. Я думаю, що ми будемо це питання теж обговорювати і вирішувати. На наступному тижні і так буде засідання Верховної Ради, за результатами, якщо буде погоджено це депутатською фракцією, можливо, цей законопроект буде розглядатись”, — сказав нардеп.
Коментуючи думки правознавців про те, що Конституція не передбачає такого способу звільнення суддів КСУ, він зазначив, що народні депутати будуть “спиратись на думку профільного комітету, висновок ГНЕУ (Головне науково-експертне управління у ВР - ред.) тощо”.
“Я думаю, що є підтримка (законопроекту — ред.) в залі. Побачимо, як буде рухатись ця історія. У понеділок буде засідання фракції, там будемо обговорювати, обмінюватись думками, що з цим далі робити”, — додав Качура.
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