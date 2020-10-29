ДБР викликало голову КСУ на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань викликало Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень у яких слідчим шляхом перевіряється Голова Конституційного Суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організації", - повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.
Як повідомили у ДБР, під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.
"Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, вчинюваних у її складі злочинах, а також у вжитті заходів до приховування злочинів.
З цією метою слідчим Державного бюро розслідувань викликано Голову КСУ для допиту на 02.11.2020", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.
Пізніше Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на засіданні РНБО заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням Конституційного суду, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Крім того, 29 жовтня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив Розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки.