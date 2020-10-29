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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 33651 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 58852 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ГБР вызвало голову КСУ на допрос

ГБР вызвало голову КСУ на допрос

Киев  •  УНН

 • 26298 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Государственное бюро расследований вызвало Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следственными ГБР расследуется ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется Председатель Конституционного Суда Украины к совершению преступлений в составе преступной организации", - сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Как сообщили в ГБР, во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов.

"Председатель КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений.

С этой целью следователем Государственного бюро расследований вызвано Председателя КСУ для допроса на 02.11.2020", - говорится в сообщении.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Позже Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на заседании СНБО заявил, что ряд последних событий, связанных с решением Конституционного суда, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Кроме того, 29 октября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

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