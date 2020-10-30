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ВР может рассмотреть законопроект об увольнении судей КСУ после заседания фракции "Слуги народа" - Качура

Киев • УНН

 • 20669 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В понедельник, 2 ноября, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного суда. После этого, возможно, документ рассмотрят в Верховной Раде. Об этом УНН рассказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

ВР может рассмотреть законопроект об увольнении судей КСУ после заседания фракции "Слуги народа" - Качура

"У нас в понедельник (2 ноября - ред.) будет заседание фракции. Я думаю, что мы будем этот вопрос тоже обсуждать и решать. На следующей неделе и так будет заседание Верховной Рады, по результатам, если будет согласовано это депутатской фракцией, возможно, этот законопроект будет рассматриваться", - сказал нардеп.

Комментируя мнения правоведов о том, что Конституция не предусматривает такого способа увольнения судей КСУ, он отметил, что народные депутаты будут "опираться на мнение профильного комитета, вывод ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление в ВР - ред.) и т.п.".

"Я думаю, что есть поддержка (законопроекта - ред.) в зале. Посмотрим, как будет двигаться эта история. В понедельник будет заседание фракции, там будем обсуждать, обмениваться мнениями, что с этим дальше делать", - добавил Качура.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

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