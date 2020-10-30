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Зеленський пропонує повністю звільнити склад КСУ: проект закону

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Проект закона “Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства” зареєстровано на сайті ВРУ, передає УНН.

У законопроекті, Зеленський пропонує визнати рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року “нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів”.

Президент пропонує звільнити всіх суддів, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Глава держави у законопроекті запропонував повернути редакцією закону “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

Під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Пізніше Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 477/220 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року “Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства”, яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.

Крім того, 29 жовтня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив Розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки.

В результаті цих рішень НАЗК відновило доступ до Реєстру декларацій.

Своєю чергою, Державне бюро розслідувань викликало Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

УНН from Nezhyhai

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