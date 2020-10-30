Зеленский предлагает полностью уволить состав КСУ: проект закона

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.
Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.
Позже Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 477/220 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года” О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.
Кроме того, 29 октября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.
В результате этих решений НАПК возобновило доступ к Реестру деклараций .
В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.