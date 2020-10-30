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Зеленский предлагает полностью уволить состав КСУ: проект закона

Зеленский предлагает полностью уволить состав КСУ: проект закона

Киев  •  УНН

 • 62636 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства" зарегистрирован на сайте ВРУ, передает УНН.

В законопроекте, Зеленский предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года “ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов”.

Президент предлагает уволить всех судей, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Глава государства в законопроекте предложил вернуть редакцию закона “О предупреждении коррупции” и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Позже Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 477/220 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года” О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционного судопроизводства", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.

Кроме того, 29 октября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

В результате этих решений НАПК возобновило доступ к Реестру деклараций .

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

УНН from Nezhyhai

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