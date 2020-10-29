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В Україні відновив роботу реєстр декларацій - НАЗК

В Україні відновив роботу реєстр декларацій - НАЗК

Київ • УНН

 • 33530 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Завдяки рішенню Президента та Уряду України НАЗК знову відновило доступ до Реєстру декларацій. Про це повідомили у пресцентрі антикорупційного відомства, передає УНН.

“Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, прийняв Розпорядження, яке зобов’язало Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій”, — нагадали у НАЗК.

Так, на виконання Розпорядження НАЗК поновило публічний доступ до Реєстру за посиланням https://public.nazk.gov.ua.

Прийняте рішення також дозволить Національному агентству проводити спеціальні перевірки та розблокує призначення керівників в органи влади та місцевого самоврядування.

“Це перший крок до відновлення ефективної системи запобігання корупції в Україні. Це важливий сигнал від Президента та Уряду, що попри намагання Конституційного Суду узурпувати владу в країні, антикорупційна система не має бути зруйнована на догоду ворогам України”, — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Раніше Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 477/220 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року “Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства”, яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

Пізніше Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на засіданні РНБО заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням Конституційного суду, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Крім того, 29 жовтня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив Розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки.

Пізніше Державне бюро розслідувань викликало Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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