В Україні відновив роботу реєстр декларацій - НАЗК

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

Пізніше Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на засіданні РНБО заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням Конституційного суду, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Крім того, 29 жовтня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив Розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки.

Пізніше Державне бюро розслідувань викликало Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.