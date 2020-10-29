В Украине возобновил работу реестр деклараций - НАПК

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Позже Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на заседании СНБО заявил, что ряд последних событий, связанных с решением Конституционного суда, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Кроме того, 29 октября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

Позже Государственное бюро расследований вызвало Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.