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В Украине возобновил работу реестр деклараций - НАПК

В Украине возобновил работу реестр деклараций - НАПК

Киев  •  УНН

 • 33526 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Благодаря решению Президента и Правительства Украины НАПК снова возобновило доступ к Реестру деклараций. Об этом сообщили в пресс-центре антикоррупционного ведомства, передает УНН.

“Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании, инициированном Президентом, принял Распоряжение, которое обязало Национальное агентство по предупреждению коррупции обеспечить открыт круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций”, — напомнили в НАПК.

Так, во исполнение Распоряжения НАПК возобновило публичный доступ к Реестру по ссылке https://public.nazk.gov.ua.

Принятое решение также позволит Национальному агентству проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

“Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины”, — отметил Председатель НАПК Александр Новиков.

Ранее Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 477/220 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года “О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству”, которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

Позже Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на заседании СНБО заявил, что ряд последних событий, связанных с решением Конституционного суда, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Кроме того, 29 октября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

Позже Государственное бюро расследований вызвало Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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