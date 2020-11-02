Зеленский заявил, что не будет отзывать законопроект о КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не будет отзывать законопроект об обновлении Конституционного суда Украины. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова”, передает УНН.
"Я возвращаться не буду, я отзывать назад законопроект не буду. Если бы я знал, что я не прав, и обычные люди мне сказали: "Господин Президент, вы не правы, это горячее решение, решение вопреки мнениям общества", я бы немедленно отозвал и не думал ни о каких политических поражениях. Мне все равно, я не бегу за политическим рейтингом", - подчеркнул Зеленский.
В то же время он заявил, что уверен, что делает все правильно, и его поддержат "умные депутаты".
Так, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.
Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.
Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором планировали обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного Суда.