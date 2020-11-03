Антикоррупционный комитет поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал ВР принять за основу и в целом законопроект о восстановлении э-декларирования, поданный главой ВРУ Дмитрием Разумковым, передает УНН.
"Рекомендовать включить в повестку дня четвертой сессии ВРУ. Признать соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства, рекомендовать за основу и в целом", - сказала заместитель главы комитета Галина Янченко, поставив такое предложение на голосование.
Так, члены комитета поддержали данное предложение по законопроекту №4304 о восстановлении электронного декларирования, который был внесен в ВР Спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Добавим, что законопроект Президента Зеленского об увольнении судей КСУ на заседании комитета не рассматривали.
Напомним, КСУ признал неконституционной ответственность за ложь в декларации.
На такое решение с беспокойством отреагировали в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект об обновлении состава КСУ, который до сих пор не рассматривали в ВР. Он заявил, что не будет его отзывать.
В свою очередь глава ВРУ Дмитрий Разумков отметил, на этой пленарной неделе нужно принять законопроект об э-декларировании.