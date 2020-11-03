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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 19812 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 49405 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 68587 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 80664 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 92284 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112858 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114496 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Антикоррупционный комитет поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал

Антикоррупционный комитет поддержал законопроект Разумкова, Зеленского - не рассматривал

Киев  •  УНН

 • 17195 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал ВР принять за основу и в целом законопроект о восстановлении э-декларирования, поданный главой ВРУ Дмитрием Разумковым, передает УНН.

"Рекомендовать включить в повестку дня четвертой сессии ВРУ. Признать соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства, рекомендовать за основу и в целом", - сказала заместитель главы комитета Галина Янченко, поставив такое предложение на голосование.

Так, члены комитета поддержали данное предложение по законопроекту №4304 о восстановлении электронного декларирования, который был внесен в ВР Спикером парламента Дмитрием Разумковым.

Добавим, что законопроект Президента Зеленского об увольнении судей КСУ на заседании комитета не рассматривали.

Напомним, КСУ признал неконституционной ответственность за ложь в декларации.

На такое решение с беспокойством отреагировали в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект об обновлении состава КСУ, который до сих пор не рассматривали в ВР. Он заявил, что не будет его отзывать.

В свою очередь глава ВРУ Дмитрий Разумков отметил, на этой пленарной неделе нужно принять законопроект об э-декларировании.

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