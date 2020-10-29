ЄС надіслав лист про занепокоєння ситуацією з рішенням КСУ - нардеп

“Я тільки що прочитала лист (від ЄС – ред.), який був адресований на Верховну Раду і на Офіс Президента, я так зрозуміла. Питання полягає дійсно в серйозності намірів зі сторони ЄС, якщо ситуація з КСУ не буде вирішена негайно. Зокрема, йде мова про занепокоєння і стурбованість дуже конкретну щодо нещодавнього рішення КСУ, що може суперечити стратегічному курсу нашої держави до повного членства ЄС. Якраз один із пунктів, який може у нас розглядатися таким критерієм – це зниження антикорупційних заходів. Як ви пам’ятаєте, нещодавно, і перед самітом ЄС, це обговорювалося, це може вплинути і на безвізовий режим, наприклад”, - сказала Мезенцева.

За її словами, лист також надійшов Офісу віце-прем’єр-міністра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної.

Вона додала, що є покроковий процес відкликання безвізового режиму, на кожному кроці з якого можна все-таки це не допустити.

“Але ми не хочемо однозначно входити в цей процес. Тому, пропонується зі сторони ЄС створити спеціальну робочу групу, яка могла би пропрацювати цю ситуацію, яка сталася. ЄС пропонує до такої робочої групи запросити і представників ВРУ, ОПУ, суддівського самоврядування, громадських організацій та науковців”, - додала нардеп.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Як повідомили у МЗС, рішення Конституційного суду України створює серйозну проблему не лише для внутрішнього розвитку України, але і для відносин з партнерами.



