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ЕС направил письмо об обеспокоенности ситуацией с решением КСУ - нардеп

ЕС направил письмо об обеспокоенности ситуацией с решением КСУ - нардеп

Киев  •  УНН

 • 20519 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Европейский Союз направил письмо Верховной Раде и Офису Президента, в котором говорится о беспокойстве и озабоченности относительно решения Конституционного Суда о неконституционности ответственности за ложь в декларации. Об этом УНН рассказала нардеп, член комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Мария Мезенцева.

"Я только что прочитала письмо (от ЕС - ред.), которое было адресовано на Верховную Раду и на Офис Президента, я так поняла. Вопрос заключается действительно в серьезности намерений со стороны ЕС, если ситуация с КСУ не будет решена немедленно. В частности, речь идет о беспокойстве и озабоченности очень конкретной относительно недавнего решения КСУ, что может противоречить стратегическому курсу нашего государства к полному членству ЕС. Как раз один из пунктов, который может у нас рассматриваться таким критерием - это снижение антикоррупционных мер. Как вы помните, недавно, и перед саммитом ЕС, это обсуждалось, это может повлиять и на безвизовый режим, например", - сказала Мезенцева.

По ее словам, письмо также поступило в Офис вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной.

Она добавила, что есть пошаговый процесс отзыва безвизового режима, на каждом шагу из которого можно все-таки это не допустить.

"Но мы не хотим однозначно входить в этот процесс. Поэтому, предлагается со стороны ЕС создать специальную рабочую группу, которая могла бы проработать эту ситуацию, которая произошла. ЕС предлагает в такую рабочую группу пригласить и представителей ВРУ, ОПУ, судейского самоуправления, общественных организаций и ученых", - добавила нардеп.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Как сообщили в МИД, решение Конституционного суда Украины создает серьезную проблему не только для внутреннего развития Украины, но и для отношений с партнерами.

Украинские Национальные Новости

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