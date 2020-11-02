Разумков сподівається, що цього тижня ВР розгляне законопроект про відновлення е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. До кінця сьогоднішнього дня у ВР зареєструють законопроект щодо повернення е-декларацій, який потрібно ухвалити на цьому пленарному тижні. Про це заявив на засіданні погоджувальної ради голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні пройшла нарада із представниками всіх депутатських фракцій та груп. Є декілька законопроектів вже на розгляді парламенту. Я думаю, що сьогодні до кінця буде зареєстрований законопроект, який буде відновлювати дію закону, пов’язаного з електронним декларуванням станом на 27 жовтня 2020 року, і відновлювати ст. 366 КпК", - сказав Разумков.
За його словами, буде надано два місяці на те, щоб вивчити та прийняти відповідні рішення, пов’язані з питаннями, які порушив КСУ.
"Вважаю, що таке рішення повинно бути прийняте на цьому пленарному тижні. Для цього повинна бути єдина позиція всіх депутатських фракцій та груп", - сказав глава ВР.
Нагадаємо, як повідомив нардеп Ярослав Железняк, сьогодні голова парламенту Дмитро Разумков зібрав керівництво фракцій, на засіданні обговорювалися повернення у законодавство е-декларацій, голосувати за що хочуть вже у п'ятницю, а також законопроект Президента про перезавантаження щодо КСУ.