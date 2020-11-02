Разумков сподівається, що цього тижня ВР розгляне законопроект про відновлення е-декларацій

"Сьогодні пройшла нарада із представниками всіх депутатських фракцій та груп. Є декілька законопроектів вже на розгляді парламенту. Я думаю, що сьогодні до кінця буде зареєстрований законопроект, який буде відновлювати дію закону, пов’язаного з електронним декларуванням станом на 27 жовтня 2020 року, і відновлювати ст. 366 КпК", - сказав Разумков.

За його словами, буде надано два місяці на те, щоб вивчити та прийняти відповідні рішення, пов’язані з питаннями, які порушив КСУ.

"Вважаю, що таке рішення повинно бути прийняте на цьому пленарному тижні. Для цього повинна бути єдина позиція всіх депутатських фракцій та груп", - сказав глава ВР.

Нагадаємо, як повідомив нардеп Ярослав Железняк, сьогодні голова парламенту Дмитро Разумков зібрав керівництво фракцій, на засіданні обговорювалися повернення у законодавство е-декларацій, голосувати за що хочуть вже у п'ятницю, а також законопроект Президента про перезавантаження щодо КСУ.