Разумков надеется, что на этой неделе ВР рассмотрит законопроект по восстановлению е-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. До конца сегодняшнего дня в ВР зарегистрируют законопроект о возврате е-деклараций, который нужно принять на этой пленарной неделе. Об этом заявил на заседании согласительного совета глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"Сегодня прошло совещание с представителями всех депутатских фракций и групп. Есть несколько законопроектов уже на рассмотрении парламента. Я думаю, что сегодня до конца будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие закона, связанного с электронным декларированием по состоянию на 27 октября 2020 года, и восстанавливать ст. 366 УПК", - сказал Разумков.
По его словам, будет предоставлено два месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующие решения, связанные с вопросами, которые нарушил КСУ.
"Считаю, что такое решение должно быть принято на этой пленарной неделе. Для этого должна быть единая позиция всех депутатских фракций и групп", - сказал глава ВР.
Напомним, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, сегодня глава парламента Дмитрий Разумков собрал руководство фракций, на заседании обсуждалось возвращение в законодательство е-деклараций, голосовать за которое хотят уже в пятницу, а также законопроект Президента о перезагрузке по КСУ.