Голова ВР зібрав керівників фракцій на нараду: говорили про е-декларації та КСУ

"Сьогодні о 9:30 голова парламенту зібрав керівництво фракцій. Тема заздалегідь не була відома (може скучили). По факту: повернення в законодавство е-декларацій. Поки запропонований механізм повернути в первісному вигляді (навіть без винятку суддів). А потім вже в нормальному режимі міняти закон за 2 місяці. Реєстрацію планують сьогодні, якщо узгодять всі фракції. Голосувати хочуть в п'ятницю", - сказав він, оприлюднивши текст законопроекту.

Також нардеп зазначив, що "обговорювався законопроект Президента про перезавантаження". "Не виглядає так, що є потенціал. Поки обговорювався варіант зміни законом кворуму КС", - зазначив Железняк.

Також він зауважив, що в Раді вже є кілька інших законопроектів, які також повертають норми щодо е-декларацій, "але без суддів".

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.